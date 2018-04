Kaupunki

Espoon Jorviin suunnitellaan kokonaan uutta sairaalaa – vanhat tornit on tarkoitus purkaa

Helsingin

Nyt

Syynä

ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) suunnittelee Jorvin vuodeosastotornien purkamista. Tilalle tahdotaan rakentaa kokonaan uusi sairaalarakennus.Husin hallitus käsittelee muutosta Espoon sairaala-alueen tulevaisuuteen maanantain kokouksessaan.Jorvissa on tehty ja lähivuosina edelleen suunnitteilla sarja remontteja, koska tarvitaan sekä korjauksia että lisätilaa. Sairaalakampukselle on myös jo valmistunut useita uusia tiloja kuten Espoon sairaala ja päivystysrakennus.suunnitelmat ovat muuttumassa siltä osin, että vuodeosastotorneja K ja S ei enää aiota peruskorjata. Tilalle ehdotetaan sen sijaan uudisrakennusta, joka rakennettaisiin joskus ensi vuosikymmenen alkupuolella. Varsinainen rakentamispäätös siis jäänee sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan, jos se päätetään tehdä suunnitellusti.Tornit taas purettaisiin, vaikka niiden alla olevissa kerroksissa toiminta jatkuisi peruskorjatuissa tiloissa.suunnitelmien muuttumiseen on Kätilöopiston sulkeminen. Jorvin pitkän ajan remonttisuunnitelmat oli laadittu siltä pohjalta, että remontit voidaan tehdä suunnitellusti, koska synnytykset voidaan siirtää väistöön muihin synnytyssairaaloihin. Nyt pääkaupunkiseudulla on jäljellä enää Espoon Jorvi ja Helsingin Naistenklinikka, joten suunnitelmat täytyy miettiä uusiksi.Hintaa uudisrakennukselle lasketaan tulevan 100–130 miljoonaa euroa, mutta tornien korjausten hinta olisi samaa luokkaa.