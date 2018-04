Poliisi varoittaa koiranomistajia Kallioon levitetyistä suklaapaloista – suklaassa on koirille myrkyllistä ainetta

Kaupunki

Poliisi varoittaa koiranomistajia Kallioon levitetyistä suklaapaloista – suklaassa on koirille myrkyllistä ain

Helsingin

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisi varoittaa koiranomistajia suklaasta, jota joku on levittänyt Kalliossa. Suklaapaloja on löytynyt Kallion kirkon puistosta.”Suklaan sisältämä teobromiini on koirille myrkyllistä”, Helsingin poliisi toteaa Facebook-julkaisussaan.mukaan ihmistä voidaan syyttää eläinsuojelurikoksesta, jos hän tietoisesti aiheuttaa kärsimystä eläimelle antamalla sille ruokaa, joka on sille myrkyllistä, esimerkiksi suklaata.Poliisi kehottaa ihmisiä keräämään epäilyttävät ruokapalat pois ja varoittamaan koiranomistajia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Jos joku näkyy levittämässä ruokaa, poliisi kehottaa soittamaan välittömästi hätäkeskukseen, joka hälyttää poliisin paikalle.Epäillyistä koiranmyrkytyksistä tehdään poliisille ilmoituksia silloin tällöin.