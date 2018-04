Kaupunki

Tämä metroasema on absurdi esimerkki länsimetron mittasuhteista: 60 miljoonasta eurosta tulee ”pikkusumma”, jo

Oranssissa

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kafkamaisimmat

HS

Ilman Isotaloa

Länsimetron

Metro maksaa miljardin kerrottua enemmän