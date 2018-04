Kaupunki

Hernesaaren raitiovaunulinjan esirakentamistyöt mullistavat Telakkakadun ilmeen

Helsingin Hernesaaren raitiolinjaa varten käynnistyvät Telakkarannan rakentamisen myötä.Raitiolinja 6 on saamassa 2,1 kilometrin jatkeen Hietalahdesta Hernesaareen.Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johtokunta käsitteli Hernesaaren raitiotien rakentamista torstaina ja päätti oikeuttaa HKL:n asian kiireellisyyden johdosta jo yleissuunnitelman pohjalta toteuttamaan hankkeeseen liittyvää esirakentamista enintään 5 miljoonalla eurolla.Käytännössä tämä esirakentaminen liittyy siihen, että Telakkarannan alueen katurakentamisessa varaudutaan ratikan kulkemiseen, vaikka varsinainen raitiolinjan hankepäätös on vielä hyväksymättä.Tarkoituksena on, että Telakkakadun mylläys alkaisi viimeistään jo loppukesästä. Kyseessä on vaativa katu-urakka, jossa vanhasta ratakuilusta on tarkoitus tehdä katu, jonka keskellä ratikka kulkee.ja Hernesaaren yhdistävän raitiotien linjaus alkaa Hietalahdesta nykyiseltä rataverkolta Bulevardin länsipäästä, josta se jatkuu Hernesaaren eteläkärkeen reittiä Telakkakatu–Eiranranta–Laivakatu.Linjan rakentamisen on suunniteltu toteutuvan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ulottuu Hietalahdenrannasta Hernesaaren pohjoisosaan. Raitiotielle rakennetaan väliaikainen kääntöpaikka Hietalahti–Eiranranta -osuuden tarpeisiin.Toisessa vaiheessa Laivakadun radan ja Hernesaaren päätepysäkin käyttöönoton myötä linjan 6 päätepysäkki siirtyy Eiranrannasta lopulliselle päätepysäkille Hernesaaren kärkeen.suunniteltu viisi pysäkkiä molempiin suuntiin. Pysäkkiväli on noin 400 metriä.Hernesaaren raitiotien kustannusarvio on 16,9 miljoonaa euroa.Hanke on suunniteltu toteutettavaksi alueelle tulevien katujen rakentamisen yhteydessä. Raitiotien ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan alkavan jo vuonna 2018. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu raitioliikenteen ensimmäisen vaiheen aloittamiseen vuonna 2020.