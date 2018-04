Apteekkarien reviiririita kytee Espoossa – Fimea hylkäsi kilpailijoiden valituksen Jorvin sairaalan uudesta apteekista: ”Kun asia on keskeneräinen, heille ei tule kilpailua”

Kaupunki

Apteekkarien reviiririita kytee Espoossa – Fimea hylkäsi kilpailijoiden valituksen Jorvin sairaalan uudesta ap

Jorvin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Niin kauan kun asia on keskeneräinen, apteekkareille ei tule kilpailua.”