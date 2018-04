Kaupunki

Mene tänään terassille, yöllä sataa ehkä jo lunta – viikon loppuun lämpö palailee pätkittäin

malttamaton terassientusiasti, kannattaa pääkaupunkiseudulla varata paikkansa avoravintolasta jo tänään illansuussa. Ilmatieteenlaitos ennustaa pääkaupunkiseudulle täksi päiväksi kevään lämpimintä säätä.Ei tämänkään päivän keli vielä riisumaan pakota, esimerkiksi Helsinkiin ennustetaan iltakuudeksi kymmentä lämpöastetta. On sekin silti muuta kuin jo heti tiistain vastaiseen aamuyöhön mahdollisesti saapuva lumi- tai räntäsade. Sateen todennäköisyys kello kolmelta aamulla on 80 prosenttia.Ilmatieteenlaitos ennustaa mittarin jo painuvan nollaan. Iltapäivisin lämpötila kohonnee kuitenkin pitkin viikkoa noin kahdeksaan plusasteeseen.Yöt ovat kylmiä pilvettömän taivaan tähden, kun lämpö nousee avaruuteen. Aamuisin nenänpäässä pistää pakkanen. Mittarilukemat ovat nollan paikkeilla.Jos tänään ei halua terassille, voi tietysti suunnata myös puistoon tai merenrantaan. Sinne on kuitenkin viimeistään huomenna syytä pakata termoskahvien ja taittotuolien lisäksi myös lampaantalja tai villavilttejä, lämpöhaalarit ja karvareuhka. Myös aurinkolaseille on käyttöä, sillä taivas näyttäisi olevan kirkas koko viikon.mittari sitten taas nousee Helsingissä jo kymppiin, ja kevät saatetaan oikeasti julistaa alkaneeksi. Jos ei malta odottaa siihen, voi hypätä vaikkapa Tallinnan-lauttaan, Virossa kun lämpötila on jo tällä viikolla huomattavasti Suomea korkeammalla.