Nakkisyötteihin tungetut ongenkoukut herättävät pelkoa koiranulkoiluttajissa Kirkkonummella – ”En uskaltanut aamulla ulkoiluttaa koiriani teitä pitkin”

Kaupunki

Nakkisyötteihin tungetut ongenkoukut herättävät pelkoa koiranulkoiluttajissa Kirkkonummella – ”En uskaltanut a

Koiranulkoiluttajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanteesta huolestuneena

”Eihän tämä ole mitään hirveän rakentavaa toimintaa, joka johtaisi johonkin toivottuun tulokseen.”

Koiranomistajien

Epäilyjä koirien