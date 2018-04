Tasan sata vuotta sitten nälkä niitti helsinkiläisiä, eikä mistään saatu ruokaa – valkoiset valtasivat kaupungin huhtikuussa 1918, mutta kurjuus syveni

Kaupunki

Tasan sata vuotta sitten nälkä niitti helsinkiläisiä, eikä mistään saatu ruokaa – valkoiset valtasivat kaupung

Valkoisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sodan

Valkoisen

Nälkä synnytti

”Leipä valkenee. Olkoon se hyvä enne, joka merkitsee, että kaikki muukin nyt rupeaa valkenemaan.”

”Markkinoilla

”Syvästi katkeroittuneena ilmoitetaan” – lehdet täyttyivät kuolinilmoituksista

”Otettiin

Lehden

Sisällissota

Lähteet: Samu Nyström: Poikkeusajan kaupunkielämäkerta – Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918 (Helsingin yliopisto 2013); Samu Nyström, Laura Kolbe: Helsinki 1918 – Pääkaupunki ja sota (Minerva 2008); Samu Nyström, Jörn Donner: ”Merkillinen on nyt maailman meno” – Helsingin päiväkirja sekasorron ajalta 1917–1918 (Otava 2017); Helsingin Sanomat, Suomen Sosialidemokraatti, Hufvudstadsbladet.

https://www.hs.fi/aihe/sota-1918-livena/