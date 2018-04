Nopeusrajoitukset kiristyvät Helsingissä, keskustan sivukaduilla saa pian ajaa enää 30 km/t – ajonopeus laskee myös Suomen vaarallisimmassa korttelissa Taka-Töölössä

Kaupunki

Nopeusrajoitukset kiristyvät Helsingissä, keskustan sivukaduilla saa pian ajaa enää 30 km/t – ajonopeus laskee

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Muutos

Joukkoliikenteelle

Moottoriväylillä