Omaisille ei kerrottu hoitajien nimiä – viranomaiset tekivät yllätyskäynnin vammaisten nuorten kotiin Espoossa, epäluottamus kärjistynyt vuosia

Kaupunki

Omaisille ei kerrottu hoitajien nimiä – viranomaiset tekivät yllätyskäynnin vammaisten nuorten kotiin Espoossa

Vuosia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuun

Kuluneen

Tulehtuneet

Lääkelistat