Länsiväylällä kaistoja poikki ketjukolarin takia – liikenne sakkaa Helsingin suuntaan

Espoossa sattui tiistaina noin kello 8.45 ketjukolari, jonka vuoksi ajokaistoja on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.Onnettomuuspaikan raivaus aiheuttaa Liikenneviraston tieliikennekeskuksen mukaan haittaa Helsingin suuntaan kulkevalle liikenteelle. Suljettuna on kaksi kaistaa, mutta liikenne pääsee kuitenkin kulkemaan kolaripaikan ohi kahta muuta kaistaa pitkin.Liikenne on jonkin verran ruuhkautunut, mutta ajoneuvonot eivät kuitenkaan tieliikennekeskuksen mukaan seiso paikoillaan.Länsiväylällä, Haukilahden liittymän ja Tapiolan liittymän välisellä tieosuudella. Ketjukolarissa oli tieliikennekeskuksen mukaan mukana neljä henkilöautoa.Toistaiseksi ei ole tiedossa, aiheutuiko kolarissa henkilövahinkoja.Uutinen päivittyy.