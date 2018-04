”Mafiatyylisen” salajuonen punonut vanki pelotteli naisen niin pahanpäiväisesti Helsingissä, ettei tämä pystynyt enää syömään – ”15 000 euroa tai toimit poikasi omaishoitajana loppuiän”

Kaupunki

”Mafiatyylisen” salajuonen punonut vanki pelotteli naisen niin pahanpäiväisesti Helsingissä, ettei tämä pystyn

Jokelan

Syytetyn kertoman

”[Poika] oli silloin sanonut isälleen, että ei ole mitään velkaa ja että ei tarvitse maksaa.”

Kiristyksen uhri

Vapunpäivänä 2016

”Jos ei niitä 15 000 euroa tule, joudut toimimaan poikasi omaishoitajana loppuiän, kainalosauvatkaan ei riitä.”

Tilanne kääntyi

Vielä samana

Käräjäoikeudessa miestä

Syytetty tuomittiin

vankilan vanki punoi juonen, jolla hän lypsi sellikaverinsa äidiltä suuren määrän rahaa, ilmenee Helsingin hovioikeuden tiistaina antamasta tuomiosta. Käräjäoikeus oli kuvannut juonta ”mafiatyyliseksi”.Tätä nykyä 33-vuotias mies tuomittiin petoksesta ja törkeän kiristyksen yrityksestä, jotka tapahtuivat keväällä 2016. Hän oli saanut niistä aiemmin kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen Helsingin käräjäoikeudessa.Mies kuitenkin valitti käräjätuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Siellä hän vaati kaikkien syytteiden ja korvausvaatimusten hylkäämistä.mukaan hänellä ei ollut minkäänlaisia petos- tai kiristysaikeita, vaan tarkoituksena oli ainoastaan auttaa oikeudenkäynnissä asianomistajana eli uhrin asemassa olleen naisen poikaa. Mies väitti pojan ajautuneen vankilassa velkoihin alamaailman kanssa ja joutuneen sen vuoksi vakavaan vaaraan.Mies kuvaili roolinsa ollen ensin jonkinlainen neuvottelija tai välimies. Myöhemmässä vaiheessa hän väitti olleensa itsekin hengenvaarassa ja menettäneensä sellikaverinsa velan vuoksi jopa sormia ja hampaita.Miehet olivat tapahtuma-aikaan Jokelan vankilassa, avovankilan puolella. Nainen asui Helsingissä.kertoi oikeudessa tavanneensa poikansa sellikaverin vain kerran kasvotusten Jokelan vankilan pihalla. Maaliskuun lopussa vuonna 2016 tämä kuitenkin soitti naiselle. Puhelu koski naisen poikaa, joka oli joutunut takaisin ”kivitalon puolelle” eli suljettuun vankilaan. Mies halusi tietää, miksi hänen sellikaverilleen tapahtui näin.Siirto johtui siitä, että kyseinen avovanki oli yrittänyt salakuljettaa huumeita vankilaan.Utelupuhelusta alkoi yhteydenpito miehen ja hänen tässä vaiheessa jo entisen sellikaverinsa äidin välillä. Avolaitoksen vangit saavat käyttää puhelinta vapaammin kuin suljetussa vankilassa olevat henkilöt.Aluksi viestit koskivat lähinnä sitä, onko nainen kuullut mitään uusia tietoja pojastaan ja tämän mahdollisesta paluusta avovankilaosastolle.Noin viikon kuluttua mies käänsi viestittelyn koskemaan rahaa. Hänen väitteensä mukaan naisen poika oli luisunut tuhansien eurojen velkoihin vankilassa.Mies kertoi velan olevan 10 000 euroa, mutta välittömällä maksamisella summa laskisi 7 000 euroon.Nainen ei onnistunut varmistamaan asiaa pojaltaan, koska tämä oli tuolloin eristettynä vankilassa. Myöhemmin samana päivänä mies pääsi kuitenkin puhelimen ääreen ja oli yhteydessä isäänsä, joka myös kysyi velasta.”[Poika] oli silloin sanonut isälleen, että ei ole mitään velkaa ja että ei tarvitse maksaa”, oikeuden asiakirjoissa kerrotaan.Myös nainen kuuli pojan kertoman tiedon, mutta hän päätti siitä huolimatta maksaa. Nainen epäili, ettei poika mahdollisesti uskalla kertoa hänelle esimerkiksi huumevelasta. Hän myös ajatteli, että maksamalla pääsee ainakin eroon ikävästä tilanteesta.Nainen kieltäytyi tapaamasta maksun yhteydessä ketään – etenkään siinä tapauksessa, jos velka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Hän myös kysyi poikansa sellikaverina olleelta mieheltä, kuuluuko tämä johonkin jengiin.”Vastaaja oli kertonut eronneensa neljä vuotta sitten UB:stä”, oikeuden papereista ilmenee.UB tarkoittaa United Brotherhood -rikollisjärjestöä.Naisen ahdistus yltyi lopulta siihen pisteeseen, että hän ei pystynyt edes syömään mitään. Hän päättikin tehdä viipymättä 7 000 euron tilisiirron saamaansa tilinumeroon.Rahat eivät kuitenkaan päätyneet mihinkään velanmaksuun, vaan toisen tilisiirron kautta ”veloissa ollutta” vankia auttavinaan olleelle miehelle.tilanne kääntyi entistä vakavammaksi ja kierteisemmäksi. Auttajana esiintynyt avovanki ilmoitti tällöin olevansa ylilomilla eli jättäneensä palaamatta sovittuna ajankohtana vankilomalta vankilaan. Mies väitti olevansa nyt itsekin vaarassa entisen sellikaverinsa velkojen vuoksi.Seuraavien päivien aikana mies viestitteli useaan otteeseen vangin äidin kanssa ja yritti lainata tältä rahaa. Viestinvaihto sujui hyvässä hengessä, mutta tällä kertaa nainen ei tilisiirtoa tehnyt.Uhkaavaksi tilanne muuttui, kun naiseen otettiin yhteyttä myös tuntemattomasta numerosta soittamalla. ”Toniksi” esittäytynyt mies latoi ilta-aikaan soittamassaan puhelussa rajua tekstiä.”Nyt oot ämmä paskonut vääriin muroihin”, mies aloitti puhelun.”Jos ei niitä 15 000 euroa tule, joudut toimimaan poikasi omaishoitajana loppuiän, kainalosauvatkaan ei riitä”, aggressiivinen uhkailu jatkui.Puhelun taustalta kuului naisen mukaan hänen poikansa entisen sellikaverin ääni. Mieheltä tuli jälleen seuraavana päivänä viesti, jossa hän kertoi olevansa jonkin kerhon tiloissa. Siellä häneltä oli kertomuksen mukaan myös katkottu sormia sekä hampaita.Nainen ajatteli vielä tässä vaiheessa, että mies ei ehkä pääse pois rikollisjengin kerhotiloista ennen kuin velka on maksettu.päälaelleen, kun nainen kuuli, että sama mies oli viestitellyt myös eräälle poikansa tuntemalle naiselle. Tätä naista mies ei tuntenut ollenkaan, joten hän alkoi epäillä auttajana esiintyneen sellikaverin todellisuudessa vain hyödyntävän poikansa osoitekirjaa ja suljettuun vankilaan joutumista.Viimeinen niitti oli, kun mies sotki kuvioon myös naisen toisen pojan. Lainkuuliainen poika oli väitteen mukaan joutunut veljensä velkojen vuoksi ”maalimieheksi”.”Kuinka voit tehdä näin, kun olen yrittänyt auttaa. Ymmärrätkö, että kiristät ja uhkaat, alkaa olla poliisiasia”, nainen sanoi kiristäjäksi osoittautuneelle miehelle, jonka vuokrankin hän oli erehtynyt maksamaan kerran petollisen tuttavuuden aikana.”Ei kannattaisi, edestäsi löydät”, mies vastasi.iltana nainen soitti hätänumeroon, koska hän ei uskaltanut edes ulkoiluttaa koiriaan. Pelkoa aiheutui erityisesti miehen järjestäytyneeseen rikollisuuteen viittaavista puheista.Hätäkeskuspäivystäjä kehotti naista menemään ulos koirien kanssa, ja paikalle lähetettiin myös poliisipartio. Poliisi suhtautui asiaan vakavasti, ja rikostutkija arvioi naisen olevan mahdollisesti vaarassa.Esitutkinnassa selvisi, että pelkästään 1.–5. toukokuuta 2016 nainen ja avovanki lähettivät toisilleen noin 90 tekstiviestiä ja soittivat 15–20 puhelua. Tämä on siis ajankohta, joka liittyy myöhemmin oikeudessa törkeän kiristyksen yrityksenä käsiteltyyn syytekohtaan.Mies jäi kiinni 6. toukokuuta 2016.syytettiin 7 000 euron osalta petoksesta ja saamatta jääneen 15 000 euron osalta törkeän kiristyksen yrityksestä.Yrityksen asteelle jääneestä rikoksesta voidaan periaatteessa tuomita rangaistus, jonka mittaamisessa on noudatettu lievennettyä rangaistusasteikkoa. Vaikka rikos jäi tässä tapauksessa kiristyksen suhteen yritykseksi, ei sitä voi käräjäoikeuden mielestä pitää juurikaan rangaistusta alentavana seikkana.”Kysymyksessä oli tässä tapauksessa ollut neljän päivän ajan kestänyt, uhkaavaa painostamista sisältänyt, piittaamattomuutta toisen tahdonvapaudesta ja yksityisyydestä osoittava ”mafiatyylinen” törkeän kiristyksen yritys, jossa asianomistajaa oli yritetty saada oikeudettomasti pelottelemalla luovuttamaan vastaajalle alunperin 15 000 euroa rahaa velasta, jota ei ollut ollut olemassakaan”, Helsingin käräjäoikeus totesi.Käräjäoikeus ei uskonut syytetyn versiota, jonka mukaan hän olisi vain pyrkinyt auttamaan ja suojelemaan sellikaveriaan. Kertomuksen luotettavuus oli koetuksella erityisesti viestien vuoksi, joissa mies kertoi menettäneensä hampaita ja sormiaan velkasotkun vuoksi rikollisjengin kerhotiloilla.”Käräjäoikeudessa on ollut nähtävissä, että vastaajalla ovat olleet kaikki sormet tallella.”käräjillä petoksesta ja törkeän kiristyksen yrityksestä kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Hänet myös määrättiin palauttamaan naiselle petoksella saadut rahat eli 7 000 euroa sekä maksamaan noin 5 250 euron edestä kärsimyskorvauksia sekä oikeudenkäyntikuluja korkoineen.Helsingin hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden ratkaisun tuomiollaan tiistaina.