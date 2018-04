Vuotaako talosi katto rahanarvoista lämpöä taivaalle? Uudessa palvelussa on lämpökamerakuva jokaisesta Helsingin katosta

Kaupunki

Eduskuntatalo

näyttäytyy uudessa hukkalämpöpalvelussa vihertävänkellertävänä. Jättimäisen kalliiksi paisuneesta remontista huolimatta Eduskuntatalo näyttää uuden lämpökameroihin perustuvan nettisivuston perusteella päästävän runsaasti lämpöä lävitseen.Syksyllä 2017 remontista valmistuneen kansanedustuslaitoksen korjauskustannukset nousivat noin sadan miljoonan euron kustannusarviosta runsaaseen 270 miljoonaan euroon.Kattohukka-nimisen palvelun kautta voi nyt tarkastella minkä tahansa helsinkiläisen rakennuksen katon kautta poistuvaa hukkalämpöä. Palvelun perustana on rakennusten katoilta havaittu lämpösäteily kirkkaana, kylmänä ja lumettomana yönä.Hukkalämpö voi myös lisätä kodin lämmityskustannuksia merkittävästikin.palvelun tehokasta käyttöä olisi hyvä hankkia perustietoja katosta. Palvelu kysyy tietoja sen muodosta, rakenteista ja alapuolisen huonetilan lämpötilasta.Oman kotitalonsa lämmönhukkaa tutkimalla on mahdollista esimerkiksi suunnitella energiakorjauksia, kattoremontteja ja kiinteistön perusparannuksia. Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen ylläpitämällä verkkosivustolla on myös vinkkejä energiatehokkuuden parantamiseen.Kattohukka-palvelu on yksi keinoista, joilla Helsinki pyrkii tavoitteeseensa olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi keino tavoitteen saavuttamisessa.