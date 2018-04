Kaupunki

Metrot kulkevat taas normaalisti – henkilövahinko Puotilassa pysäytti liikenteen aiemmin

kulkee taas normaalisti. Vuorovälit saattavat kuitenkin olla epäsäännöllisiä.Syynä tähän on Puotilassa puoli yhdentoista aikaan sattunut henkilövahinko.”Ihminen on jäänyt metrojunan alle, tilanne on päällä”, metrovalvomosta vahvistettiin aamupäivällä.Mellunmäkeen liikenne kulki normaalisti, mutta Vuosaareen johtava kakkosraide oli pysäytettynä.HSL kertoi puoli kahdentoista aikaan, että vuorovälejä kurotaan umpeen, ja aikataulut palautuvat normaaleiksi mahdollisimman pian.