Junaliikenteessä poikkeuksia pääradalla ja kehäradalla – ihminen jäi junan alle Korsossa

ja kehäradan junaliikenteessä esiintyy toistaiseksi vuorojen perumista ja myöhästelyä. Syynä on henkilövahinko, joka tapahtui Vantaan Korsossa hieman ennen puoltapäivää tiistaina.Junaliikenne oli jonkin aikaa kokonaan poikki Tikkurilan ja Keravan välillä, kun viranomaiset työskentelivät pääradan raiteilla.Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hälytettiin paikalle kello 11.43. Tästä noin tunnin päästä VR:n operaatiokeskuksesta kerrottiin, että junaliikenne pääsi jälleen jatkumaan kaikkia raiteita pitkin.vuoksi myöhästelyä ja satunnaisten lähtöjen perumisia voi kuitenkin tapahtua vielä erityisesti lähiliikenteessä.Joitakin Helsingin ja Riihimäen välillä kulkevien R-junien lähtöjä joudutaan VR:n operaatiokeskuksen mukaan mahdollisesti jättämään yhä kokonaan ajamatta. Myöhästely voi lisäksi yltää 20–30 minuuttiin.Helsingin ja Keravan väliä ajavien K-junien myöhästely on puolestaan 10 minuutin luokkaa. Kehäradalla junat voivat kulkea 5–10 minuuttia aikataulustaan jäljessä.Myös Z-junien matkustajien kannattaa varautua epäsäännöllisiin vuoroväleihin.Liikenne normalisoitunee noin kello 14.15:een mennessä, eli hieman ennen pahinta iltapäiväruuhkaa.mukaan turmassa osallisena ollut juna oli Helsingistä kello 11.19 matkaan lähtenyt Intercity 65, jonka pääteasema on Oulu. VR arvioi sen jääneen noin 50 minuuttia aikataulustaan.Uutinen päivittyy.