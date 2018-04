Ammattikorkeakouluihin haetaan vilpillä sisään Helsingissä, helposti – ”Koe mittaa enemmänkin kykyä olla epärehellinen kuin oikeaa osaamista”

Kaupunki

Ammattikorkeakouluihin haetaan vilpillä sisään Helsingissä, helposti – ”Koe mittaa enemmänkin kykyä olla epäre

Kuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkittävän

Mahdollisten

Tilannetta

Hakijoiden

Esivalintakokeesta