Espoolainen Jorma Järvinen istuskeli kaikessa rauhassa omakotitalonsa portailla, kun metsästä astui esiin kauris jouluvalot päässään

istuskeli kaikessa rauhassa omakotitalonsa portailla Espoon Kaitamäessä torstaina iltapäivällä, kun metsänrajasta astui esiin kauris.Kohtaamisessa ei sinällään ole mitään ihmeellistä, sillä puolikesyjä kauriita kuljeskelee Järvisen pihalla useinkin. Lähestyvässä eläimessä oli kuitenkin tällä kertaa jotain erilaista.”Mikä hitto sillä on päässään?” Järvinen kertoo ajatelleensa.Aurinko paistoi Järvistä päin eläimen takaa, joten näky oli jo liki sadunomainen.”Aivan kuin sillä olisi ollut jalokiviä päässään.”Järvinen ryntäsi sisälle hakemaan kännykkänsä ja palasi takapihalleen. Eläin tuli noin viiden metrin päähän, jolloin erikoisen kruunun arvoitus ratkesi.”Sillä on jouluvalot päässä”, Järvinen muistelee.omakotitalon pihassa käy säännöllisesti viiden kauriin ryhmä. Jouluvalot päässään liikkunut eläinkin on vanha tuttu.Vielä keskiviikkona eläimellä ei valoja ollut, joten jostain pihasta ne ovat keskiviikon ja torstain välillä kadonneet.Järvisen mukaan mikään ei viitannut siihen, että eläin kärsisi valojen takia.”Vaikutti siltä, ettei se välittänyt niistä.”