Päiväkotien henkilökuntaa marssii ulos pääkaupunkiseudulla ensi viikon keskiviikkona vastustaakseen varhaiskasvatuslakia

Kaupunki

Päiväkotien henkilökuntaa marssii ulos pääkaupunkiseudulla ensi viikon keskiviikkona vastustaakseen varhaiskas

Pääkaupunkiseudun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakiesityksessä

varhaiskasvattajat marssivat ulos työpaikoiltaan keskiviikkona 25. huhtikuuta kello 12–18.Ulosmarssi koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöitä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta todetaan, että he kertovat vanhemmille menettelyohjeista maanantaina.Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL tiedottaa, että ulosmarssilla vastustetaan uutta varhaiskasvatuslakia, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen.JHL:n tiedotteen mukaan lain tavoitteet ovat hyviä, mutta valitut keinot ovat ongelmallisia.yliopistokoulutettujen lastentarhaopettajien määrää päiväkodeissa lisättäisiin. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaksi kolmasosaa päiväkodin henkilöstöstä olisi suorittanut korkeakoulututkinnon.Nyt henkilökunnasta 60 prosenttia on koulutukseltaan lastenhoitajia. Jatkossa lastenhoitajien määrä putoaisi 30 prosenttiin.Tällä hetkellä lastentarhanopettajaksi voi kouluttautua yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta, mutta jatkossa ainoastaan yliopistokoulutetut lastentarhaopettajat olisivat kelpoisia tehtävään.Varhaiskasvattajat pelkäävät, että uusi laki pahentaisi alan työvoimapulaa. Heidän mielestään päiväkotien henkilökunnan koulutustaustojen pitäisi olla monipuolisempia kuin mitä lakiesitys ehdottaa.Ulosmarssin lisäksi JHL:n, Jytyn, Superin ja Talentian jäsenet järjestävät mielenilmauksen lakiesityksen pysäyttämiseksi eduskuntatalon edessä kello 13–15.