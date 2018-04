Kaupunki

lakkaa kokonaan perimästä terveyskeskusmaksuja. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimittäin käsittelee ensi viikon kokouksessaan ilmaisten terveyskeskuskäyntien ulottamista myös muualla Suomessa asuviin ja ulkomaalaisiin.Taustalla on eduskunnan oikeusasiamiehen linjaus siitä, että pääkaupungin nykyinen tapa toimia on syrjintää.Helsinkiläisille terveyskeskukset ovat olleet ilmaisia vuodesta 2013. Muualla asuvilta sen sijaan peritään nykyisin reilun 16 euron maksu.Suomessa asuva voi päätyä hoidettavaksi Helsingissä kahdesta syystä. Kyseessä voi olla kiireellistä hoitoa vaativa tapaus, mutta nykyinen terveydenhuoltolaki antaa ihmisille muutenkin vapauden valita, mistä kunnasta he haluavat terveyspalvelunsa. Niinpä esimerkiksi naapurikunnassa asuva voi valita terveyskeskuksensa Helsingistä jo ennen mahdollista sote-uudistusta.Viime vuonna ulkopaikkakuntalaisia kävi Helsingin terveysasemilla reilut 2 800 ja terveyskeskusmaksuja kerättiin heiltä vajaat 50 000 euroa. Hoidon todelliset kustannukset korvaa Helsingille joka tapauksessa kunkin ihmisen kotikunta.Ulkomailta tulevien kohdalla tilanne on monimutkaisempi. Kiireelliseen hoitoon on oikeutettu jokainen ihminen kansallisuudesta riippumatta, mutta suurin osa EU:n ulkopuolelta tulevista maksaa tällöin hoitonsa todelliset kustannukset itse.Esimerkiksi asuinpaikka Suomessa, EU-lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset vaikuttavat siten, että osalla ulkomailta tulevista on terveyskeskuksessa oikeus myös kiireettömään hoitoon samalla tavalla kuin helsinkiläisillä. Ulkomailta tulevien käyntejä Helsingin terveysasemilla on viime vuonna ollut noin 1 300.vetoaa yhdenvertaisuuslakiin ja pitää terveyskeskusmaksun perimistä sekä ulkopaikkakuntalaisilta että ulkomaalaisilta syrjintänä.Helsingin virkamiehet ehdottavatkin nyt, että maksun perimisestä luovutaan.