Suomalaisnaisilla on isommat rinnat ja pienempi ympärysmitta kuin ennen, kertovat rintaliiviyrittäjät sadan vuoden kokemuksella

Kaupunki

Suomalaisnaisilla on isommat rinnat ja pienempi ympärysmitta kuin ennen, kertovat rintaliiviyrittäjät sadan vu

”Sehän olen minä!”,

Olemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rintaliivien

Helsingin-liike

Liivien pitää tuntua hyvältä, eivätkä ne saa painaa ihoon selvää jälkeä.

Jos ovat muuttuneet

Yhä edelleen

Millainen

Ostettuaan

Korsettiliike