Lähijunilla matkustavat joutuvat kesällä vaihtamaan junaa keskellä Pasilan remonttikaaosta – junaliikenteessä juhannuksen jälkeen ”huomattavia poikkeuksia”

Kaupunki

Lähijunilla matkustavat joutuvat kesällä vaihtamaan junaa keskellä Pasilan remonttikaaosta – junaliikenteessä

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisessä

17.7.–5.8

ratapihalla tehtävä remontti sulkee kesällä vuorotellen päärautatieaseman laitimmaisia raiteita.Matkustajien kannalta tämä tarkoittaa, että osa junista ei kulje ollenkaan Pasilan ja Helsingin väliä. Matkustajista moni joutuu siis vaihtamaan junaa Pasilassa ja siirtymään raiteelta toiselle väliaikaisen asemarakennuksen kautta. ¨Pasilan aseman ympäristö on vielä vuosia yhtä suurta rakennustyömaata. Lähtöraiteet sekä Pasilassa että päärautatieasemalla poikkeavat totutusta.Poikkeusjärjestelyt alkavat juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina kello 22. Ratatöiden tarkoituksena on parantaa Helsingin päärautatieaseman toimivuutta.heinäkuun 17. päivän aamuun kestävässä vaiheessa pääradan N-ja K-junat lähtevät ja saapuvat Pasilaan keskustan sijasta.Kehäradan junista P lähtee Helsingistä lentoasemalle, mutta päättää matkansa lentoasemalta Pasilaan. I:n kohdalla tapa toimia on päinvastainen – se siis lähtee lentoasemalle Pasilasta, mutta saapuu lentoasemalta Helsinkiin. Osalle matkustajista siis Pasilan lisäksi Tikkurila on mahdollinen vaihtopaikka.Öisin I, N, P ja T kulkevat normaalisti keskustan ja Pasilan välin. Muihin lähijuniin muutos ei tässä vaiheessa vaikuta.. Keravan suunnan liikenne palaa normaaliksi, sen sijaan vain Pasilaan asti kulkevat päivällä Rantaradan L ja A. A kulkee päivisin harvemmin välein, vain kerran puolessa tunnissa. Molemmat lakkaavat päivällä myös pysähtymästä Ilmalassa.Lentokentän kautta kulkevien junien kohdalla vuoro vaihtuu. Nyt siis I lähtee Helsingistä mutta päättää reittinsä Pasilaan. P lähtee Pasilasta ja päätyy Helsinkiin. Kehäradan junat pysähtyvät myös Ilmalassa.Loppukesästä Pasilan lisäksi osalla matkustajista tarpeellinen paikka vaihtaa junaa on siis Huopalahti. Yöjunat kulkevat loppukesästäkin normaalisti.