Helsingin suurin lukio sai kahdeksan miljoonaa remonttirahaa sisäilmaongelmiin – seinistä löytynyt mikrobikasvustoa

Kaupunki

Helsingin suurin lukio sai kahdeksan miljoonaa remonttirahaa sisäilmaongelmiin – seinistä löytynyt mikrobikasv

Helsingin

Talon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

kaupunginhallitus on myöntänyt kaupungin suurimmalle lukiolle eli Tapanilassa sijaitsevalle Medialukiolle maanantaina 8,31 miljoonaa euroa remonttirahaa.Mittava peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vielä tänä keväällä, samalla lukion opiskelijamäärää voidaan kasvattaa sadalla nykyisestä 860 lukiolaisesta.Sekä opiskelijat että henkilökunta ovat oireilleet sisäilman vuoksi. Varsinkin rakennuksen vanhoista osista on löydetty mikrobikasvustoa seinien sisästä.vanhin osa on 60-luvulta, mutta lukiota on laajennettu sen jälkeen kolme kertaa. Kaupunginhallituksen hyväksymässä hankesuunnitelmassa julkisivut, vesikatto ja ikkunat kiinteistön vanhoissa osissa korjataan, uusimmassa 2004 valmistuneessa osassa tätä ei tarvitse tehdä.Ilmanvaihtoa on yritetty parantaa lukiossa jo aiemmin. Nyt se olisi tarkoitus säätää kuntoon niin, että sisäilma olisi turvallista ja rakennus riittävän energiatehokas.Korjaustyöt tehdään sääsuojattuna viidessä vaiheessa ja aloitetaan rakennuksen poissa käytössä olevasta osasta, koska näin isolle oppilaitokselle ei virkamiesten mukaan löydy sopivaa väistötilaa. Tontilla on jo parakki, jossa on muutamia luokkia, mutta suurin osa tunneista siis pidetään lukion varsinaisessa rakennuksessa myös peruskorjauksen aikana.Remontin olisi tarkoitus valmistua 2020.Medialukiossa opiskelevan lukiolaisen vanhempi on tehnyt kaupungin aiemmasta toiminnasta lukion sisäilmaongelmien suhteen kantelun aluehallintovirastoon. Kaupunginhallitus käsitteli eilen myös vastausta tähän kanteluun.koillisen nurkan tulevaisuuden palveluverkkoa käsittelevissä asukastilaisuuksissa on ehdotettu myös mallia, jossa lukiorakennus purettaisiin kokonaan ja Puistolan aseman liepeille rakennettaisiin uusi suuri lukiorakennus ennen vuotta 2030.Tällaisesta ideasta ei ole vielä tehty mitään päätöksiä.Medialukio on tällä hetkellä Helsingin suurin, mutta muissakin kaupungin lukioissa opiskelijamäärään lasketaan kasvavan lähivuosina.