Lastenhoitajat marssivat ulos koko Uudellamaalla keskiviikkona – Näin se vaikuttaa päiväkoteihin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Kaupunki

Lastenhoitajat marssivat ulos koko Uudellamaalla keskiviikkona – Näin se vaikuttaa päiväkoteihin Helsingissä,

Huomenna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulosmarssi

Näin ulosmarssi vaikuttaa pääkaupunkiseudulla

Suljettavien