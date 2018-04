Kaupunki

”Ehkä kiltin tytön syndrooma alkaa riittää” – päiväkoti­työntekijät valmistautuvat laki­uudistuksen vastaiseen

Helsingin

Opetusministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakiuudistuksessa

Lakiesitys

Lähihoitajakoulutuksen

Ulosmarssin

Vanhempien

Ministeriö: Kaikkien osaamista tarvitaan

Nykyisellä