Kaupunki

Hiilineutraaliudesta voi tulla vaarallinen kilpajuoksu

Kööpenhamina

Ilmastonmuutoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pahimmillaan

avasi Pandoran lippaan vuonna 2009. Se julisti tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen hiilineutraali pääkaupunki. Takarajaksi asetettiin vuosi 2025.Muut tulivat perässä. Nyt hiili­neutraalius­tavoitteensa ovat julistaneet jo myös Helsinki, Espoo ja Vantaa.vastainen taistelu on ehkä aikamme tärkein taistelu. Juuri siksi siihen liittyvään poliittiseen puheeseen pitää suhtautua äärimmäisen kriittisesti.Hiilineutraaliusjulistukset voi nähdä välineinä, joilla kaupungit piiskaavat itseään muutokseen. Samalla ne ovat kuitenkin myös markkinointimateriaalia, jolla kaupungit brändäävät itsestään muodikkaan vihreitä pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa.Tästä seuraa kaksi asiaa. Ensinnäkin: julistusten realistisuuden kanssa kannattaa olla tarkkana. Ja toiseksi: mitä ­useampi kaupunki julistaa toista kunnianhimoisemman hiilineutraaliustavoitteen, sitä vähemmän merkitystä julistuksella on edes brändimielessä.julistuksilla on myös kolmannet kasvot. On oltava tarkkana, etteivät kovat lupaukset luo kuvaa, jossa tie ilmastonmuutoksen kellistämiseen näyttää käytännössä jo löydetyltä.Sitä se ei nimittäin ole. Ei edes ”hiilineutraaleiksi” aikovissa kaupungeissa.Helsinkikin sivuuttaa hiilineutraaliusjulistuksessaan yli puolet kaupunkilaisten aiheuttamista päästöistä. Henkselien paukuttelun sijaan nyt olisi käärittävä hihat ja käytävä näiden kulutuksesta johtuvien ongelmien kimppuun.