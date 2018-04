Miksi päiväkodeissa osoitetaan mieltä? Tyhjenevätkö hoitopaikat tänään kokonaan? HS kokosi yhteen faktat, jotka auttavat ymmärtämään päiväkotien ulosmarssia

Kaupunki

1. Ulosmarssin syynä on lakimuutos

2. Ulosmarssin syynä ei ole palkka

3. Ulos marssii lastenhoitajia ja osa lastentarhanopettajista

4. Päiväkotiin jää lastentarhanopettajia

5. Tämän päivän sosionomi kelpaa yhä opettajaksi

päiväkotien henkilökunnasta marssii Uudellamaalla ulos työpaikoiltaan keskiviikkoiltana. Kokosimme yhteen keskeiset faktat, jotka auttavat ymmärtämään, mistä on kyse.Keskiviikkona osoitetaan mieltä varhaiskasvatuslakiin suunniteltujen muutosten vuoksi. Valtioneuvosto antoi lakimuutoksesta esityksen eduskunnalle aiemmin huhtikuussa.Nykyisin päiväkodeissa joka kolmannen pitää olla lastentarhanopettaja, joka siis voi olla koulutettu joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Enemmistö ryhmissä on ammattikoulutuksen saaneita lastenhoitajia, nykyisin he siis ovat tavallisimmin lasten kanssa työskentelyyn suuntautuneita lähihoitajia.Pätevistä lastentarhanopettajista on pitkään ollut pulaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.Ammattiliitot ovat riitaantuneet lakiesityksen kohdasta, jolla on tarkoitus nostaa henkilöstön osaamistasoa. Korkeasti koulutettuja ammattilaisia pitäisi olla tulevaisuudessa kaksi kolmannesta yhden kolmanneksen sijaan. Lisäksi lastentarhanopettajien sijasta puhuttaisiin tulevaisuudessa erikseen akateemisesti koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista ja ammattikorkeakoulun käyneistä varhaiskasvatuksen sosionomeista.Päiväkodin johtajien pitää olla maistereita, joskin vasta vuoden 2030 jälkeen.Jokseenkin kaikki osapuolet perustelevat kantaansa laista lapsen edulla. Siihen yksimielisyys sitten loppuukin.Ainakaan suoraan. Päiväkodeissa on samaan aikaan menossa kaksi yhteiskunnallista kuohuntaa samaan aikaan.Keskiviikkona on siis kyse lakimuutoksesta, mutta keväällä on myös osoitettu mieltä lastentarhanopettajien palkkojen korottamiseksi.Palkankorotusta tavoitteleva Ei leikkirahaa -liike kehottaa perjantaina lastentarhanopettajia, erityislastentarhanopettajia ja päiväkotien johtajia yhdessä vaatimaan samaan aikaan työnantajiltaan satojen eurojen palkankorotusta.Keskiviikon poliittinen mielenilmaus sen sijaan ei liity palkkaan, vaikka siihenkin osallistuu lastentarhanopettajia ja vieläkin pienempää palkkaa saavia lastenhoitajia.Keskiviikon ulosmarssissa ja mielenosoituksessa Eduskuntatalon edessä on mukana JHL:n, Jytyn, Tehyn, Superin ja Talentian jäseniä. Mielenilmaus koskee koko Uuttamaata ja sekä yksityisiä että kunnallisia päiväkoteja.Lastenhoitajia edustavien järjestöjen kannalta kyse on suoraan työpaikoista, koska muutoksen myötä lastenhoitajien osuus päiväkodeissa olisi huomattavasti nykyistä heikompi. Lastenhoitajia ärsyttää myös, että puhutaan niin paljon pedagogiikasta eikä hoivasta. Tai kuten lastenhoitajien liitto asian muotoilee tiedotteessaan: päiväkotipäivään kuuluvat ”turvallisuus, läsnäolo, yksilöllinen huomiointi ja syli”, varsinkin pienimmillä lapsilla.Sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien ja heidän ammattijärjestönsä Talentian kannalta taas taustalla on pelko siitä, että muutos vaikuttaa heidän ammatilliseen asemaansa ja arvostukseensa.Järjestö vaatii vähintään yhden asian korjaamista: tulevaisuudessa opettajia tulee olla vähintään puolet korkeakoulutetuista ammattilaisista, mutta toisin päin kiintiötä ei ole olemassa. Varhaiskasvatuksen sosionomeja voi olla siis vähemmänkin kuin kolmannes henkilöstöstä, jos kunnat palkkaavat mieluummin opettajia.Talentia vetoaa myös siihen, että lakiesitys ei puutu päiväkotien todellisiin ongelmiin kuten liian suuriin ryhmäkokoihin.Ammattijärjestöt ovat lakiesityksestä täysin päinvastaista mieltä.Opettajien ammattijärjestö OAJ ja sen alla toimiva Lastentarhanopettajaliitto pitävät lakimuutoksen suuntaa oikeana.Ne perustelevat tätä sillä, että koulutustason nostaminen tarkoittaa samalla myös varhaiskasvatuksen laadun parantamista. Ne näkevät pientenkin lasten kohdalla päiväkotielämän nimenomaan varhaiskasvatuksena, joka on entistä selkeämmin osa koulujärjestelmää.70- ja 80-luvuilla päiväkodeissa nykyistä suurempi osa oli lastentarhanopettajia. 90-luvun lamassa suunta kääntyi nykyiseen malliin.Päiväkodeissa on huomenna iltapäivälläkin töissä osa lastentarhanopettajista sekä lisäksi erityislastentarhanopettajat ja päiväkotien johtajia. Siis karkeasti jakaen ne, jotka ovat opiskelleet yliopistoissa.Ja siksi päiväkoteja yleensä pystytään pitämään mielenilmauksesta huolimatta auki. Aiemmissa työtaisteluissa on myös usein käynyt niin, että iso osa perheistä on pystynyt sittenkin järjestämään lapsensa hoidon jotenkin muuten, joskin tällä kertaa ulosmarssista ilmoitettiin todella myöhään, vasta perjantaina iltapäivällä.Jos eduskunta hyväksyy lain, se tulee voimaan jo elokuussa. Henkilöstöä koskevat muutokset sen sijaan alkavat täysillä vaikuttaa vasta vuonna 2030.Sosionomien suhteen pitää lisäksi huomata, että heidän kelpoisuuteensa ei puututa jälkeen päin.Tänään töissä oleva sosionomitaustainen lastentarhanopettaja on koko työuransa ajan pätevä sekä varhaiskasvatuksen opettajan että sosionomin tehtäviin, näin siis myös vuoden 2030 jälkeen.Sama ulottuu ennen lain voimaantuloa opintonsa aloittaneisiin opiskelijoihin. Muutokset koskevat siis vasta tulevaisuudessa ammattikorkeakoulun käyviä.Siirtymäajan aikanakin laki voi vaikuttaa eri ammattiryhmien työllisyyteen. Kuntienhan nimittäin pitää jotenkin varmistaa, että niillä on vuoden 2030 koittaessa tarpeeksi korkeakoulutettuja ammattilaisia.Mikä taas tarkoittaa, että ne joutuvat jo ennen tuota vuotta muuttamaan rekrytointipolitiikkaansa eli houkuttelemaan töihin tarpeeksi korkeakoulutettuja. Yliopistokoulutukseen lisätään aloituspaikkoja, mutta riittääkö se?