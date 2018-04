Vieläkö saisit ajokortin? Moni meistä pitää itseään mestarikuskina – testaa, miten oikeasti pärjäisit autokoulun teoriakokeessa

Kaupunki

Vieläkö saisit ajokortin? Moni meistä pitää itseään mestarikuskina – testaa, miten oikeasti pärjäisit autokoul

Kuinka

Liikenteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Inssiajajien

Kalliolan

Ajokorttiuudistuksen

Uusi laki

Jos

Helsingissä