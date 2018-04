Kaupunki

Poliisi pysäytti päihteissä ajaneen miehen – paljastui huume­kopla, jonka hallussa oli 60 000 euroa käteistä j

Länsi-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisi kertoo selvittäneensä laajan huumevyyhdin, joka liittyy Tor-verkkoon. Tapauksen vuoksi vangittuna on ollut kaikkiaan kolme ihmistä. Lisäksi eri puolilla Suomea on kuulusteltu noin sataa ihmistä, joiden epäillään ostaneen huumeita.Tapaus alkoi paljastua kesällä 2017, kun poliisi pysäytti Espoossa yhden epäillyistä. Hänen epäillään ajaneen autoa huumausaineen vaikutuksen alaisena.Poliisin mukaan huumekauppaa käytiin Tor-verkossa, ja myyntitapahtumia on ollut vähintään useita satoja. Noin sata epäiltyä ostajaa on selvitetty ja kuulusteltu, mutta suurinta osaa ei ole saatu selville.Tilatut huumeet välitettiin poliisin mukaan ostajille postin kautta. Myynnissä oli muun muassa kokaiinia, kannabista, ekstaasia, lsd:tä, subutexiä, amfetamiinia ja Rivotril-tabletteja.Poliisi on takavarikoinut 60 000 euroa käteistä rahaa ja 70 kappaletta Bitcoin-virtuaalivaluuttaa. Valuutan arvo oli takavarikkohetkellä joulukuussa 2017 lähes 700 000 euroa.Tapaus on nyt syyteharkinnassa.