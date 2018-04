Kivikaupunki pursuaa nyt lapsia, ja Helsingissä tilanne on historiallinen – katso laskurista, miten lasten määrä on kehittynyt kotikulmillasi Kaupunkeihin on syntynyt uusi urbaanien lapsiperheiden sukupolvi. Sama kehitys näkyy Helsingin lisäksi myös Turussa ja Tampereella.