Helsinki epäsi 13-vuotiaan vaikeastivammaisen pojan perheeltä oikeuden valita omat taksikuljetuksensa – korkeimman hallinto-oikeuden mielestä päätös oli kohtuuton

(KHO) antoi maanantaina ratkaisun koskien vaikeavammaisen helsinkiläisnuoren oikeutta valita itse taksipalvelunsa. Päätöksen mukaan nuoren pitää saada tilata vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun kuuluvat kuljetukset suoraan valitsemaltaan taksiliikennöitsijältä.Nuorella tulee KHO:n mukaan olla oikeus irrottautua Matkapalvelusta, joka on Helsingin kaupungin vaikeavammaisille ja vanhuksille järjestämä kuljetuspalvelu.Tapauksessa, johon KHO otti kantaa, on kyse vuonna 2002 syntyneestä nuoresta, joka sairastaa vaikeaa synnynnäistä sydänvikaa, minkä lisäksi hänen toimintakykyään heikentää epilepsia ja aivoinfarktin seurausta oleva toispuolihalvaus. Hän ei kestä fyysistä rasitusta eikä saa olla sairautensa vuoksi ulkona yli kymmenen asteen pakkasessa.Matkapalvelu toimii siten, että kyyti tulee tilata vähintään 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa. Tällöin asiakaspalvelukeskus ilmoittaa kyydin saapumisajan, joka voi poiketa 20 minuuttia toivotusta ajasta.Mikäli matka halutaan tilata tarkan perille pääsemisen ajankohdan mukaan, se tulee tilata viimeistään kaksi tuntia ennen kyseistä aikaa.oli alun perin myöntänyt nuorelle vapautuksen Matkapalvelun käytöstä, mutta vuonna 2016 sitä ei enää uusittu. Päätöksen kohteena ollut nuori oli tuolloin 13-vuotias.Nuoren perhe vei asian hallinto-oikeuteen (HAO). Hallinto-oikeuden mukaan esiin ei tullut mitään sellaisia perusteita, etteikö nuori pystyisi käyttämään Matkapalvelua. Hallinto-oikeus nosti esiin senkin, että nuorelle oli myönnetty saattajalisä, eikä hänen kuljetusmatkojaan yhdistellä muiden Matkapalvelun asiakkaiden kanssa.Nuoren äidin mukaan irrotus Matkapalvelusta oli kuitenkin mahdollistanut sen, että hän pystyi esimerkiksi käymään omatoimisesti kaupassa, mummolassa ja kaverinsa luona pelaamassa.”Tällaiset matkat ovat olleet hyvin tärkeitä [nuoren] psyyken kannalta”, äiti perusteli.Perhe ei näin ollen tyytynyt hallinto-oikeuden päätökseen, ja asian käsittely jatkui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Sieltä myös tuli erilainen lopputulos.”Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestettäessä vaikeavammainen lapsi on erityisen tuen tarpeessa nuoren ikänsä ja vaikeavammaisuutensa vuoksi. Tämän takia kunnan tuli kiinnittää erityinen huomio [nuoren] etuun ja itsenäistymisen tukemiseen vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestäessään”, KHO kertoo ratkaisussaan.”Korkein hallinto-oikeus arvioi, että [nuoren] itsenäinen liikkuminen ilman vanhempia ja kuljetuspalvelun omatoiminen käyttö muodostui hänelle kohtuuttoman vaikeaksi Matkapalvelun kautta järjestettynä hänen vaikean sairautensa ja siitä johtuvien toimintarajoitteiden takia. [Nuori] tuli edelleen irrottaa Matkapalvelun käytöstä.”KHO päätyi ratkaisuunsa äänestystuloksella 4–1.kuljetuspalvelun omatoimisesta käyttö Matkapalvelun kautta järjestettynä on kohtuuttoman haastavaa vaikeavammaiselle nuorelle.”Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston päätökset on kumottava ja asia palautettava jaostolle uudelleen käsiteltäväksi kuljetuspalvelun järjestämiseksi siten, että [nuori] irrotetaan Matkapalvelun käytöstä”, KHO toteaa.ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa käyttävä tuomioistuin. Sen ratkaisuilla on siis korkeimman oikeuden tavoin ennakkopäätösmerkitystä.Tuore ratkaisu siis ohjaa, miten Helsingin olisi jatkossa syytä järjestää vammaiskuljetuksensa.