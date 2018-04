Kaupunki

Junaliikenne takeltelee: Pääkaupunkiseudulla lähijunia peruttu

Pääkaupunkiseudulla sähköratavaurio Leppävaaran ja Kauklahden välillä Rantaradalla on vaikeuttanut junaliikennettä maanantaina. Kello 19:n aikaan VR kuitenkin kertoi, että vika on saatu korjattua ja liikenne palautuu normaaliksi pienellä viiveellä. Myöhästymiset ja yksittäiset peruutukset ovat kuitenkin yhä mahdollisia.



Aiemmin päivällä VR tiedotti, että toistaiseksi kaikki E-junat perutaan ja että U- ja Y-junat voivat olla myöhässä ja niidenkin yksittäisiä vuoroja voidaan perua.



Myös Turun ja Helsingin välisessä kaukojunaliikenteessä on ollut viivästyksiä.



Toinen ratajärjestelmävika haittaa liikennettä Vaasan ja Seinäjoen välillä. Myöhästymiset ovat 15 minuutin luokkaa.