Vaaleanpunainen pantteri aikoo juhlia vappua Kaivarissa pilkkuun asti – Marja Woillez puolestaan pani ylioppilaslakin päähän ensimmäistä kertaa 50 vuoteen

Kaupunki

Vaaleanpunainen pantteri aikoo juhlia vappua Kaivarissa pilkkuun asti – Marja Woillez puolestaan pani ylioppil

Oli sää

Kaivopuistossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=riikka-leena+leskela

Vaikka