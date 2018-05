Kaksintaistelu Vallilan konepajasta: Suolakurkkuja brändännyt mies haastaa Bruce Oreckin – Tämä salaperäisestä suunnitelmasta tiedetään

Vallilan konepajan vanhimmat rakennukset ovat yli sata vuotta vanhoja teollisuushalleja.Kun teollinen toiminta on vuosituhannen vaihteessa ajettu vähitellen alas, ympärille on alettu rakentaa uusia asuntoja. Suojelluissa vanhoissa rakennuksissa on toiminut esimerkiksi kirpputori Bruno. Yksi rakennuksista on kunnostettu Amerin pääkonttoriksi.Aiemmin VR harkitsi myyvänsä alueen saksalaiselle rautakauppaketjulle Bauhausille. Helsingin kaupunki puuttui peliin, koska toiminta olisi ollut voimassa olevan kaavan vastaista.Rautakauppaketjua vastustamaan nousi myös kansanliike. Konepaja-liikkeen aktiivit haluaisivat alueelle ”merkittävän luovan alan, kehittyvien yritysten ja kaupunkikulttuurin keskuksen” Tallinnan Telliskiven tyyliin.Bruce Oreckin viime vuoden lopulla julkaistu suunnitelma alueelle on nimeltään The Train Factory. Oreck toisi https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005454403.html alueelle ainakin ravintoloita, kahviloita ja tiloja pienyrittäjille, näiden yritysten toiminnan alkuvaiheessa jopa maksutta.Pienemmät Lasipalatsi, Voimala ja Paja on myyty Vallilan ratapiha oy:lle vuodenvaihteessa.VR ilmoitti nyt keväällä, että se ei myy suurinta Konepajahallia Oreckin esittämään hintaan vaan sillä on toinen ostajaehdokas. Kaupunki ei ota kauppaan tässä vaiheessa kantaa.