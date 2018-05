Maahanmuuttajien oppimistulokset lähtisivät nousuun, jos kouluissa opetettaisiin neuvottelutaitoja, sanoo professori

Kaupunki

Maahanmuuttajien oppimistulokset lähtisivät nousuun, jos kouluissa opetettaisiin neuvottelutaitoja, sanoo prof

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salmela-Aro

Toki

Tule keskustelemaan fiksusti maahanmuuttajien kotoutumisesta