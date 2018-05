Paperittomien terveydenhoidon laajentaminen ei ole aiheuttanut Helsinkiin terveysturismiryntäystä – poliitikkoja kuumentaneen päätöksen vaikutukset jäivät pieniksi, arvioi selvitys

Kaupunki

Paperittomien terveydenhoidon laajentaminen ei ole aiheuttanut Helsinkiin terveysturismiryntäystä – poliitikko

Paperittomien

Paperittomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Perussuomalaiset

Suuri

Paperittomia