Kaupunki

Vero­virkailijoiden hylkäämä valtava tyhjä talo odottaa uutta käyttöä keskellä parhainta Vantaata – tila­pione

Jyhkeä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko

Kiinteistönomistajan

Yksi