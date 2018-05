Helsingin drinkkikulttuuri vajosi esanssiin ja nousi kukoistukseen 2000-luvulla – tutkija valitsi yhden klassikkococktailin jokaiselta vuosikymmeneltä sadan vuoden ajalta.

Kaupunki

Sata vuotta drinkkilasissa

Kun

Tiina Kiiskinen valitsi jokaiselta vuosikymmeneltä Helsingissä suositun drinkin

1910-luku: Martini

6 cl Dry gin tai vodka

0,5 cl Dry Vermouth

Tekotapa: hämmennetään tai ravistetaan kylmäksi

Lasi: martini

Koriste: oliivi tai sitruunan kuori

1920-luku: Kova tee

Kupillinen mustaa teetä

Loraus kirkasta viinaa

Tilkka sokerilientä oman maun mukaan

Tekotapa: sekoitetaan

Lasi: teekuppi

Koriste: ei koristetta

Helsingin

1930-luku: Side Car

3 cl konjakki

1 cl Cointreau

2 cl tuorepuristettu sitruunamehu

Tekotapa: ravistetaan ja tuplasiivilöidään

Lasi: martini

Koriste: sitruunan kuori

1940-luku: Kuulalaakeri

2 cl yhden tähden jaloviina

2 cl punssi

Tekotapa: hämmennetään kylmäksi

Lasi: martini

Koriste: ei koristetta

Vaikka

1950-luku: Singapore Sling

3 cl Dry gin

1 cl Cherry Heering -kirsikkalikööri

1 cl Cointreau

0,5 cl DOM Benedictine

0,5 cl granaattiomenasiirappi

1 cl tuorepuristettu limemehu

2 tilkkaa Angostura bitters

8 cl ananasmehu

Tekotapa: ravistetaan ja tuplasiivilöidään

Lasi: tall sling

Koriste: mintun tupsu, kirsikka ja sitruunaviipale

1960-luku: Ampiainen

2 cl vodka

2 cl banaanilikööri

12 cl ginger ale

Tekotapa: rakennetaan

Lasi: highball

Koriste: appelsiinin siivu & kirsikka

Kieltolain

1970-luku: Vihreä leski

2 cl vodka

2 cl Creme de Menthe -likööri

Tekotapa: rakennetaan lasiin jäiden päälle

Lasi: rocks

Koriste: ei koristetta

1980-luku: Sininen enkeli

2 cl vodka

2 cl Parfait Amour -likööri

12 cl sprite

Tekotapa: rakennetaan

Lasi: highball

Koriste: sitruunan viipale ja kirsikka

Cosmopolitan

1990-luku: Margarita

3 cl 100% Blue Agave -tequila

1 cl Triple sec

2 cl tuorepuristettu limemehu

Tekotapa: ravistetaan ja tuplasiivilöidään

Lasi: martini

Koriste: suolareunus ja limesiivu

2000-luku: Cosmopolitan

3 cl Absolut -sitruunavodka

1 cl Cointreau

1 cl tuorepuristettu limemehu

2 cl karpalomehu

Tekotapa: ravistetaan ja tuplasiivilöidään

Lasi: martini

Koriste: liekitetty appelsiininkuori

Cocktailien