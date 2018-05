Danske Bankin työntekijä tarvitsi rahaa uhkapeliin, tehtaili lainahakemuksia 1,5 miljoonan euron edestä Espoossa – syytetään törkeistä petoksista ja törkeistä kavalluksista

Kaupunki

Danske Bankin työntekijä tarvitsi rahaa uhkapeliin, tehtaili lainahakemuksia 1,5 miljoonan euron edestä Espoos

Bankissa työskennellyttä ihmistä syytetään kuudesta törkeästä petoksesta ja kahdesta törkeästä kavalluksesta. Syyttäjän mukaan työntekijä käytti hyväkseen asemaansa pankissa ja pyrki saamaan itselleen 1,5 miljoonan euron rikoshyödyn. Miehen epäillään käyttäneen tekojen yhteydessä pankin asiakkaiden henkilötietoja.Vuonna 1987 syntynyt mies työskenteli pankin Espoon Leppävaaran konttorissa. Epäiltyjen rikosten tekoaika on lokakuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.Asian käsittely alkoi keskiviikkona Espoon käräjäoikeudessa.mukaan mies on tehnyt asiakkaiden nimissä, näiden tietämättä, lainahakemuksia. Hakemuksia on tehty remontteja ja sijoitusasuntojen ostamista varten. Pankin myönnettyä lainat mies on siirtänyt rahat omalle tililleen.Kavallusrikoksia koskevat syytteet koskevat miehen asiakkaan nimissä tekemiä käyttölainahakemuksia.Syyttäjän mukaan mies on tarvinnut rahaa uhkapeliin kansainvälisissä verkkokasinoissa.myöntää syyllistyneensä rikoksiin. Puolustuksen näkemyksen mukaan kyse on kuitenkin kavallusrikoksista.Uutinen päivittyy.