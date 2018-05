Kymmenille palomiehille maksettiin liian pientä palkkaa Helsingissä ja Espoossa – ensihoitajien vuosipalkka enimmillään 3 000 euroa enemmän

Kaupunki

Kymmenille palomiehille maksettiin liian pientä palkkaa Helsingissä ja Espoossa – ensihoitajien vuosipalkka en

Lähes

Palomiesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka perustason ensihoitajien tehtäväsidonnaisuus on ollut palomiesten tehtäväsidonnaisuutta suurempi, sitä ei voida pitää ratkaisevana tekijänä töiden samanarvoisuutta arvioitaessa.

Helsingin

Helsingin

Hovioikeus

40 Helsingin ja Espoon palomiestä haastoi työnantajansa eli kaupungin oikeuteen, koska he kokivat joutuneensa vuosia kaltoin kohdelluksi palkanmaksussa. Riidan ydin on siinä, että Helsinki ja Espoo maksoivat palomiehille alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason ensihoitajille.Palkkariitaa oli viemässä oikeuteen 22 Helsingin pelastuslaitoksen työntekijää ja 17 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen työntekijää. He ovat palomiehiä tai ylipalomiehiä.Palomiehet tekevät myös perustason sairaankuljetusta ja ensihoitoa. Tämän lisäksi on päätoimisia ensihoitajia, jotka ovat siis olleet paremmin palkattuja.kanteet kaatuivat Espoon ja Helsingin käräjäoikeuksissa, mutta Helsingin hovioikeus on tuoreessa ratkaisussaan toista mieltä.”Helsingin hovioikeus on tuomioissaan katsonut, että Espoon ja Helsingin kaupungit olivat menetelleet tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaisesti maksaessaan palomiehille alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason ensihoitajille”, Helsingin hovioikeus ilmoitti perjantaina tuomioiden julkaisemisen yhteydessä.Helsingissä palomiesten tehtäväkohtainen palkka on ollut kuukaudessa noin 270 euroa alhaisempi kuin perustason ensihoitajilla. Ylipalomiehillä käteen on kuukaudessa tullut 140–200 euroa ensihoitajia vähemmän.Palkkaeroa on siis syntynyt ennen verojen vähentämistä enimmillään yli 3 000 euroa vuodessa.hovioikeus ei löytänyt todistelun perusteella töiden vaativuuksien välillä sellaista eroa, jolla olisi merkitystä töiden samanarvoisuutta arvioitaessa.Hovioikeus keskittyi arvioinnissaan palomiesten ja ensihoitajien työtehtävien laatuun, sisältöön, työolosuhteisiin sekä työn asettamiin vaatimuksiin.”Vaikka perustason ensihoitajien tehtäväsidonnaisuus on ollut palomiesten tehtäväsidonnaisuutta suurempi, sitä ei voida pitää ratkaisevana tekijänä töiden samanarvoisuutta arvioitaessa, ottaen huomioon palomiehen pelastustehtäviin liittyvän perustason ensihoitotyötä suuremman fyysisen rasituksen ja yksittäisten pelastustehtävien mahdollisen vaarallisuuden ja keston”, hovioikeus näkee.Kanteen nostaneiden palomiesten mukaan Helsingin pelastuslaitoksen tekemässä vaativuusluokituksessa perustason ensihoidossa toimivan palomiehen tai ylipalomiehen työ on vähintään yhtä vaativaa kuin perustason päätoimisen ensihoitajan työ.kaupungin mielestä tasapuolisen kohtelun velvoitetta ei ole rikottu, koska palomiesten kokonaisansiot olivat olleet ”aika lailla yhtä suuret kuin perustason ensihoitajilla ja ylipalomiesten kokonaisansiot suuremmat kuin perustason ensihoitajilla”. Kaupungin mukaan vertailua ei myöskään voi tehdä tehtäväkohtaisen palkan perusteella.Todistajana kuullun Helsingin pelastuslaitoksen hallintopäällikön mukaan palomiehen perustyöajan perusteella lasketut kokonaisvuosiansiot ovat olleet 35 000–39 000 euroa, ylipalomiehen noin 45 000 euroa ja perustason ensihoitajan noin 36 000–40 000 euroa.Laskelmiin liittyi hänen mukaansa epävarmuustekijöitä, koska muutama palomies ja ylipalomies oli työskennellyt vain osan vuodesta. Hän kertoi palomiesten ja ylipalomiesten palkkojen olleen näin ollen todellisuudessa vielä suurempia kuin laskelmat näyttävät.kumosi tuomiolla käräjäoikeuksien aiemmat tuomiot. Hovioikeudessa ei kuitenkaan ollut ratkaistavana, ovatko palomiehet oikeutettuja saamaan vahingonkorvauksia Helsingin ja Espoon kaupungeilta. Asian käsittely jatkuu siltä osin käräjäoikeuksissa.