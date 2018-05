Leijojen armada kohoaa Suomenlinnan ylle äitienpäivänä – seuraa suoraa lähetystä ”Itämeren suurimmasta” leijatapahtumasta kello 13 alkaen

Kaupunki

Leijojen armada kohoaa Suomenlinnan ylle äitienpäivänä – seuraa suoraa lähetystä ”Itämeren suurimmasta” leijat

kirjo värittää Suomenlinnan ilmatilan sunnuntaina äitien kunniaksi. Leijaseuran perinteisessä äitienpäivän leijalennätyksessä kymmenet leijat kohoavat Kustaanmiekan edustalle puoliltapäivin.”Tämä on itse asiassa kasvamassa koko Itämeren laajuiseksi tapahtumaksi, koska meillä on lennättäjiä Puolasta, Virosta ja Venäjältä”, sanooLeijaseurasta.Voit seurata leijalennätystä suorana lähetyksenä tämän jutun yhteydestä kello 13 alkaen.voi mennä katselemaan suoraan Suomenlinnaan, sillä tapahtumaan on vapaa pääsy. Leijojen virittely alkaa noin kello 12, ja innokkaimmat voivat lennättää leijoja aina kello viiteen saakka. Leijoja voi myös ostaa paikan päältä.Oivan sään myötä paikalle odotetaan roppakaupalla yleisöä. Hjelt kuitenkin pyytää, että yleisö ei koskisi leijoihin ja varoisi naruja.”Suomenlinnan jyrkänteillä liikkuessa pitää myös muistaa katsoa välillä jalkoihin päin”, hän lisää.Vaikka auringon odotetaan paistavan pilvettömältä taivaalta, tuuli vaikuttaa ennusteen mukaan olemattomalta. Hjeltin mukaan Leijaseura ottaa mukaan kaiken varalta leijoja, jotka toimivat vaisussakin tuulessa.