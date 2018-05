Kaupunki

Helsinki panostamassa aiottua enemmän ratikoihin – HKL tilaisi lisää uusia matalalattia­vaunuja

kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) haluaa tilata 10 uutta matalalattiaista raitiovaunua jo aiemmin tilattujen 60:n lisäksi. HKL perustelee hankintaa muun muassa raitioliikenteen suosion kasvulla.Vaunut olisivat Transtech oy:n valmistamia Artic-raitiovaunuja, siis niitä, joita viimeisimpinä on ilmestynyt Helsingin katukuvaan. 60:stä tähän asti tilatusta 40 on jo liikenteessä, ja 20:n toimittaminen on kesken.HKL sen enempää kuin Helsingin seudun liikenne (HSL) eivät pidä järkevänä vaihtoehtoista investointia eli vanhojen ratikoiden kunnostusta. Uusien 10 raitiovaunun kokonaiskustannuksiksi tulisi 30 miljoonaa euroa, joka pitkällä aikavälillä olisi HKL:n mukaan järkevämpi investointi kuin rahan upottaminen vanhan korjaamiseen.Tranchtechin Artic-vaunut ovat pituudeltaan noin 28-metrisiä ja niihin mahtuu 150 matkustajaa. Vaunut on todettu soveltuviksi Helsingin kantakaupungin liikenteeseen paitsi kapasiteetin, myös vanhempaa kalustoa aiheuttamaltaan melulta vähäisemmän kulun tähden.hankinnan järkevyydelle itse ehdon: raitiovaunujen käyttöasteen tulee kohota nykyisestä. HKL toteaakin sen kohoavan, mikäli suunnitellut uudet raiteet todella toteutetaan suunnitellussa aikataulussa. Raitioliikennettä on suunniteltu laajennettavan Hernesaareen, Jätkäsaaressa ja Ilmalaan.Hankintaan ei ole varauduttu Helsingin kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyvässä HKL-liikelaitoksen investointiohjelmassa vuosille 2018–2027. Asia nousi esille HKL:n ja HSL:n välisissä keskusteluissa vuoden 2017 lopussa.HSL:n hallitus on helmikuussa osaltaan antanut hyväksyntänsä HKL:n esittämän hankkeen valmistelulle. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee hanketta maanantaina 14. toukokuuta.