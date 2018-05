Kaupunki

Finlandia-talon kohuttu marmori­julkisivu kesti 20 vuotta, nyt on uuden remontin aika – koko remontti voi maks

Finlandia-talon

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005571340.html

Alvar Aallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finlandia-talon

Kivirakentamisen

Mesimäki

Finlandia-talo

Mesimäki

Myös

Projektipäällikkö

Suunnitteluprosessin