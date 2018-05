Poliisin pitää maksaa uhkailusta unettomuutta saaneelle Suomi ensin -mielenosoittajalle 500 euron kärsimyskorvaus – räyhäsi baari-illan päätteeksi miehen ”tuhoamisesta” Rautatientorilla

Kaupunki

vastustajien Suomi ensin -leirissä Helsingin Rautatientorilla uhkailemassa käynyt poliisi on tuomittu käräjäoikeudessa sakkorangaistukseen.Sanallinen uhkailu tapahtui, kun konstaapeli oli viettämässä vapaailtaa 28. helmikuuta 2017. Mies meni huutamaan ravintolaillan päätteeksi samaan mielenosoitusleiriin, jossa hän oli ollut noin viikkoa aiemmin hoitamassa virkatehtävää.mukaan konstaapeli haukkui ensin kovaäänisesti koko paikalla olleen Suomi ensin -porukan, mutta pääosa sanallisesta hyökkäyksestä kohdistui yhteen mielenosoittajaan.”[Poliisi] on uhannut turpaan vetämisellä ja huutanut saavansa tietoonsa, missä [mielenosoittaja] ja tämän perhe asuu”, syyttäjä kertoi.Konstaapeli uhkasi syyttäjän mukaan mielenosoittajaa perheineen myös tuhoamisella. Huutamisen kohteena ollut mies tunnisti uhkailijan poliisiksi.Syyttäjä vaati miehelle vähintään 30 päiväsakon rangaistusta laittomasta uhkauksesta.1975 syntynyt poliisi kertoi käräjäoikeudessa pysähtyneensä Suomi ensin -leirin eteen sen vuoksi, että hän halusi kertoa mielipiteensä siitä, ”kuinka raukkamaista on riepotella ihmistä internetissä”.”Pystytkö ymmärtämään, miltä tuntuu joutua olemaan tuolla lailla kohteena internetissä, kun panetellaan, parjataan ja uhkaillaan ja levitellään yksityisiä kuvia?” poliisi oli Helsingin käräjäoikeuden dokumenttien mukaan muun muassa kysellyt huutamalla.Verkkoriepottelun kritisointi liittyy virkatehtävään, jota syytettynä ollut mies oli ollut aiemmin hoitamassa Suomi ensin -leirissä. Mielenosoittajat olivat tuolloin videoineet poliisia, ja video sekä konstaapelin Facebook-sivuilta kaivettuja kuvia oli levitetty MV-julkaisussa.MV:ssä julkaistussa videossa esitettiin myös konstaapeliin kohdistuneita väitteitä. Puhujana oli mielenosoittaja, joka joutui perheineen myöhemmin konstaapelin uhkailun kohteeksi.”[Mielenosoittaja] muun muassa arvioi [poliisin] olleen päihteiden vaikutuksen alaisena virkatehtävissä. Sen jälkeen [poliisi] oli joutunut tekemään toimenpiteitä suojatakseen yksityisyyttään”, käräjäoikeuden papereissa kerrotaan.Konstaapeli kiisti uhkailleensa mielenosoittajia. Hänen näkemyksensä mukaan Suomi ensin -miehet vain halusivat ymmärtää palautteen uhkailuna.katsoo, että tilanteeseen liittyvä näyttö on ristiriitaista. Mielenosoittajan seurassa olleiden todistajien kertomukset tukevat syytettä, kun taas poliisin kavereiden todistukset ovat sitä vastaan.Vapaa-ajallaan mielenosoitusleiriin mennyt poliisi oli humalassa, kun kohtaaminen tapahtui noin kahden aikaan yöllä.Riidattomana oikeus pitää sitä, että poliisi oli puhunut kovalla äänellä ja ollut vihainen. Konstaapeli oli myös haukkunut Suomi ensin -väkeä ja heidän toimintatapojaan.Laittoman uhkauksen tunnusmerkistön täyttymisen suhteen oleellisin seikka on se, puhuiko poliisi mielenosoittajaan kohdistuvasta tuhoamisesta. Käräjäoikeus pitää mielenosoittajan ja Suomi ensin -leirissä olleiden todistajien kertomusten perusteella näytettynä, että konstaapeli puhui juuri siitä.Siihen näyttö ei kuitenkaan käräjäoikeuden mukaan riittänyt, että mies olisi kohdistanut uhkauksensa nimenomaan mielenosoittajan perheeseen.Koska uhkailija on poliisi, oli toiminta oikeuden mielestä erityisen moitittavaa. Siitäkin huolimatta, että mies ei ollut virkatehtävissä tapahtuma-aikaan.käräjäoikeus tuomitsi konstaapelin viime perjantaina laittomasta uhkauksesta sakkorangaistukseen. Päiväsakkojen määräksi tuli syyttäjän vaatimuksen mukaisesti 30 kappaletta. Tuomitun tuloilla se tarkoittaa 1 170 euroa.Konstaapelin pitää myös maksaa uhkailun uhrille 500 euron kärsimyskorvaukset. Uhri on kertonut järkyttyneensä tapahtuneesta ja kärsineensä muun muassa unettomuudesta.ensin -mielenosoitusleiri seisoi viime vuonna kuukausien ajan Rautatientorilla. Torin toisella reunalla oli turvapaikanhakijoiden ja heidän tukijoidensa Oikeus elää -mielenosoitus.