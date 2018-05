”Miksi Suomessa ei ole tehty yhtään rikosilmoitusta silpomisista?” kysyy naisten ympärileikkauksen kieltämistä erillislailla vaativa Ujuni Ahmed

Fakta

Tyttöjen sukuelinten silpominen on rikoslain mukaan rangaistava teko



Tyttöjen sukuelinten silpominen on Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko, josta voi saada useiden vuosien vankeusrangaistuksen, myös silloin, jos Suomessa asuva tyttö viedään operaatioon ulkomaille.



Myös avustaja ja yllyttäjä voidaan tekijän lisäksi tuomita. Tyttölapsi on mahdollista ottaa jopa huostaan, jos epäillään, että hänet aiotaan viedä ympärileikattavaksi ulkomaille.



Ruotsissa on ollut silpomisen kieltävä erillislaki voimassa vuodesta 1982.