Mies pahoinpiteli syöpähoidoissa ollutta vaimoaan teräaseilla liki päivittäin ja uhkaili käsiaseella Itä-Uudellamaalla – 77-vuotias mies tuomittiin neljän vuoden vankeuteen

toistuvasti pahoinpidellyt 77-vuotias mies on tuomittu neljän vuoden vankeusrangaistukseen. Teot tapahtuivat Itä-Uudellamaalla.Helsingin hovioikeus ilmoitti torstaina, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden aiemmin antama tuomio jää voimaan, koska mies on perunut tuomiosta antamansa valituksen.Käräjäoikeus tuomitsi miehen kuudesta törkeästä pahoinpitelystä, pahoinpitelystä, vahingonteosta ja laittomasta uhkauksesta. Tuomiossa luetellut rikokset tapahtuivat vuonna 2014.pahoinpiteli vaimoaan useilla eri tavoilla. Alkuvuodesta 2014 hän uhkasi vaimoa tappamisella kädessään noin 30 sentin pituinen keittiöveitsi. Vaimo pakeni keittiön nurkkaan ja mies seurasi häntä sinne. Miehen heilutellessa veistä naisen edessä, se osui naisen oikean pikkusormen tyveen.Erään riidan jälkeen mies oli viiltänyt tai lyönyt naista yöllä veitsellä niin, että hänen kädestään kuoriutui ihoa rystysistä ranteeseen asti. Toisella kertaa mies löi ovea vasten perääntynyttä naista oikeaan kyynärvarteen.Myöhemmin saman vuoden kesällä mies pisti ulkona ennalta arvaamatta naista veitsellä pakaraan. Kun haava oli jatkanut vuotamistaan vielä yölläkin, mies oli käskenyt naista nukkumaan lattialla sanomalehtien päällä, ettei verenvuoto tahraisi sänkyä. Samana kesänä mies pisti sängyllä ollutta naista useita kertoja keittiöveitsellä reiteen, polveen ja nilkkaan. Naisen jalka oli ollut koko kesän kipeä ja turvoksissa.Edellä mainittujen lisäksi mies pahoinpiteli naista vuonna 2014 muun muassa raapimalla avaimilla, lyömällä nyrkillä, vaateripustimella ja pullolla sekä pistämällä juures- ja leipäveitsellä. Hän oli myös nostanut käsiaseen naisen ohimolle ja uhannut tappaa naisen.Vuoden loppupuolella pahoinpitely oli muuttunut viikoittaiseksi tai jopa päivittäiseksi.tuomioon vaikutti muun muassa se, että väkivalta on ollut toistuvaa, ennalta arvaamatonta ja siihen on käytetty teräasetta. Nainen on ollut heikommassa asemassa kuin puolisonsa, varsinkin syksyllä 2014 tehdyn syöpäleikkauksen jälkeen.Kerran naisen vammoja hoitamaan kutsuttiin naapurissa asuva lääkäri. Tälle mies oli sanonut, että veitsi oli osunut naisen käteen, kun tämä oli leikannut kurkkua. Nainen ei ollut uskaltanut korjata väitettä.Naiselle aiheutui perheväkivallasta lukuisia pysyviä arpia eri puolille kehoa sekä traumaperäinen stressihäiriö, jonka hoitaminen vaatii pitkäaikaista terapiaa.paljastuivat naisen syöpähoitojen vuoksi. Erään lääkärikäynnin aikana naisella oli ollut runsaasti selvästi nähtävissä olevia väkivallan jälkiä.Lääkäri ei ollut antanut naisen enää palata kotiinsa, vaan hänet oli viety sairaalasta turvakotiin.HS ei kerro miehen nimeä uhrin suojelemiseksi.