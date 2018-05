Pimeät taksit väijyvät naisia Helsingin yössä, varoittaa poliisi – ravintolaillan jälkeen kyytiin on poimittu vahvasti päihtyneitä naisia, joiden tilaa on käytetty hyväksi

Kaupunki

Pimeät taksit väijyvät naisia Helsingin yössä, varoittaa poliisi – ravintolaillan jälkeen kyytiin on poimittu

Poliisi varoittaa pimeään taksiin nousemiseen liittyvistä riskeistä. Helsingin poliisin tietoon on tullut kuukauden aikana muutama seksuaalirikos, joka on tapahtunut pimeässä taksissa. Vaikuttaa siltä, että epäiltyjen toiminta on ollut suunnitelmallista.



Pimeä taksi on ottanut taksitolppien tai ravintoloiden lähellä vahvasti päihtyneet uhrit kyytiin ravintolaillan jälkeen, poliisi kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat käyttäneet hyväksi päihtyneiden naisten tilaa.



Poliisi varoittaa , että tuntemattomien ihmisten kyytiin nouseminen on aina riski ja varsinkin keskellä yötä.



Nyt epäillyssä seksuaalirikoksissa uhrit ovat naisia. Poliisi varoittaa, että tuntemattoman kyytiin nouseminen on riski miehillekin. Pimeillä taksimatkoilla on tehty myös esimerkiksi anastusrikoksia ja käytetty väkivaltaa.