Kaupunki

150 metriä uutta rullaustietä menee uusiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä – rullaustie oli rakennettu väärin

pituiselta osuudelta Helsinki-Vantaan lentoaseman uudesta rullaustiestä paljastui merkittävä laatuvirhe, jonka korjaamisen takia rullaustien käyttökatko kestää noin kuukauden suunniteltua pidempään.Destian ja Finavian muodostama allianssi toteuttaa parhaillaan mittavaa, ensi vuonna valmistuvaa urakkaa, johon osuus sisältyy.”Virhe liittyy rakenteen pitkäaikaiskestävyyteen lentokenttäolosuhteissa. Louhemäärä rakennekerroksessa ei ollut suunnitelmien mukainen ja riittävä”, kertoo allianssin johtoryhmän jäsenFinavialta.Nurminen ja allianssin johtoryhmään niin ikään kuuluvaDestialta eivät halua kertoa korjauskustannuksia. Heidän mukaansa kustannukset jakautuvat sopimusehtojen mukaisesti. Korjaustyö vaikuttaa myös allianssitiimin bonuksiin.”Kyseessä oleva laatupoikkeama on havaittu kesällä 2017, ja korjaavat toimenpiteet aloitettiin yhdessä Fin­avian kanssa tuolloin heti”, Heinonen sanoo.Korjauksen yhteydessä uusitaan koko päällysrakenne 150 metrin osuudelta. Se on välttämätöntä, sillä kyseiselle osuudelle oli virheellisesti tehty samanlainen päällysrakenne kuin rullaustien viereiselle huoltotielle.Virheen seurauksena allianssin prosesseja on Heinosen mukaan kehitetty ja tarkennettu.”Korjaus toteutetaan samanaikaisesti muun asematasotyön kanssa. Vaikutuksia lentoliikenteeseen tällä korjaustyöllä ei ole, sillä tauko on otettu huomioon lento­aseman operatiivisessa toiminnassa”, Heinonen toteaa.on saatu voittopuolisesti myönteisiä kokemuksia erityisesti tällä vuosikymmenellä. Perusteelliseksi tarkoitetussa kehitysvaiheessa on myös voinut jäädä huomaamatta oleellisia näkökohtia.Esimerkiksi Lielahti–Kokemäki-hankkeessa, Suomen ensimmäisessä mittavassa allianssihankkeessa, ratapenkereen stabiliteettiongelma paljastui vasta toteutusvaiheessa.Tampereen Rantatunnelissa puolestaan kertyi noin sadan tuhannen euron edestä kustannuksia siitä, kun purjehduspaviljongin parkkipaikka oli alun perin suunniteltu liian jyrkäksi ja sitä jouduttiin loiventamaan työmaan aikana. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut bonuksiin, koska tavoitekustannus ei odottamattomasta korjaustyöstä huolimatta ylittynyt.