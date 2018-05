Nurmijärven ja Mäntsälän välisellä tiellä on 818 reunapaalua ja 405 niistä on ”kelvottomassa kunnossa” – Eero Lehtipuu, 81, tietää tämän, koska hän on laskenut ne kaikki itse

Kaupunki

Nurmijärven ja Mäntsälän välisellä tiellä on 818 reunapaalua ja 405 niistä on ”kelvottomassa kunnossa” – Eero

Tien

”Kriteerini eivät olleet liian tiukat.”

”Onko

Mitään

”Pitkämielinen vaimoni sanoo, että laita huppu silmille ja anna jonkun muun ajaa.”

Lehtipuu

Lehtipuu

Heikoin tolppamalli poistumassa Suomen teiltä

Tie-

Reunapaalujen

Lehtonen