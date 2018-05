Ihmisistä irtoava töhnä ja syövälle altistavat aineet veivät uima-altaan käyttökieltoon helsinkiläisessä hotellissa

Kaupunki

pääväylän Mannerheimintien varressa kohoavan Scandic-hotellin uima-altaassa ei enää pulikoida. Helsingin kaupunki on päättänyt asettaa altaan toistaiseksi käyttökieltoon.Kiellon tehosteeksi Scandic Park Helsinki -hotellia uhkaa sen rikkomisesta 8 000 euron sakko.Hotellin altaassa on uitu syövälle altistavien trihalometaanien ja liian kloorin seassa. Vesi on näytteiden perusteella myös ollut sameaa, ja KMnO4-luku on liian suuri. Se tarkoittaa, että uimavedessä on liikaa pääasiassa uimareista tulevaa likaa.ei useilla näytteenottokerroilla ole täyttänyt sosiaali- ja terveysministeriön allasvesiasetuksen laatuvaatimuksia.Hotelli on saanut runsaasti mahdollisuuksia puhdistaa uima-altaansa vettä, sillä allasveden likaisuus on ollut esillä jo vuonna 2016. Aiempinakin vuosina 2009–2015 vesi on ollut sameaa ja liian kloorista.Ennen käyttökieltoa Scandic Park Helsingillä oli mahdollisuus antaa vastineensa mittaustuloksista. Hotellin edustaja korosti, että allasveden laatua on yritetty parantaa. On lisätty suodatinhuuhteluita, on šokkikloorattu, on asennettu uv-puhdistuslaitteisto, tehty kemikaalisäädöt ja vaihdettu altaan vesi.Edelleen oli lisätty kvartsihiekkasuodatin, aktiivihiilisuodatin ja saostusaineen annostelupumppu sekä uusittu pH- säätöaineen annostelupumppu. Ja joukko muita toimia.ponnisteluista huolimatta vedenlaatu ei parantunut riittävästi.Allasvesinäytteet otti ja analysoi MetropoliLab. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt kyseisen laboratorion terveydensuojelulain mukaisesti tutkimusten tekoon.