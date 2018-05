Kaupunki

Samba raikaa ja kaikuu tänään Kallion kerrostalojen välissä – katso suora lähetys katuparaatista

rytmit kaikuvat Kallion ja Harjun kerrostalojen välissä sunnuntaina, kun perinteinen sambakarnevaali tahdittaa Helsingin iltapäivää.Kallio Kukkii -katuparaati lähtee liikkeelle Vaasanpuistikosta kello 13 ja kurvailee katuja pitkin Dallapénpuistoon.Perinteisen paraati-ilottelun voit seurata suorana lähetyksenä tämän jutun alussa olevalta videolta kello 12.45 alkaen.mittaista Kallio Kukkii -kaupunginosatapahtumaa on järjestetty yhtämittaisesti vuodesta 1994 alkaen. Tänä vuonna sää on oiva tapahtuman päätöspäivän paraatille, sillä kuuma jakso on yltänyt viikonlopun ylitse ja tanssijat saavat nauttia parinkymmenen asteen lämmöstä.Paraatia johtaa sambakoulu Imperio do Papagaio. Alla olevasta grafiikasta näet paraatin reitin.